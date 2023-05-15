شاهد.. أطول رجل وأطول امرأة في العالم ينتخبان رئيسا لتركيا

الوكيل الإخباري- أدلى أطول رجل وأطول امرأة في العالم أمس الأحد بصوتهما في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية.

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ووصل سلطان كوزن، الذي يحمل لقب أطول رجل في العالم بطول بلغ 2 متر و51 سم، إلى مركز الاقتراع في حي علي بيه الريفي بمنطقة ديريك في ماردين، بوساطة مقطورة الجرار، والتي أحضرت له بناء على طلبه، لأنه كان يعاني صعوبة في المشي.



وأظهرت لقطات طريفة كوزن، البالغ من العمر 41 عاما، وهو يصوت داخل مركز الاقتراع حيث ظهر من خلف الستارة التي لم تكن كافية لتغطيه.



كما أدلت رميسة غلغي، صاحبة الرقم القياسي كأطول امرأة في العالم، بصوتها في الانتخابات.

وعبر صندوق اقتراع متنقل جلب إلى منزلها، تمكنت غلغي البالغ طولها مترين و15 سنتيمتر من الإدلاء بصوتها، في قضاء صفران بولو بولاية قرابوك شمالي تركيا.



