رئيس الوزراء اللبناني يناشد قرداحي بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر

الوكيل الإخباري-ذكر تلفزيون الميادين ومقره بيروت يوم الاثنين نقلا عن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قوله إنه ناشد وزير الإعلام جورج قرداحي "بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر" لنزع فتيل الأزمة مع السعودية.

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وطردت الرياض السفير اللبناني وحظرت جميع الواردات اللبنانية يوم الجمعة احتجاجا على تعليقات لقرداحي انتقد فيها التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن. وحذت البحرين والكويت حذوها في حين سحبت الإمارات دبلوماسييها من بيروت.



ونقل تلفزيون الجديد اللبناني عن قرداحي قوله يوم الأحد إن استقالته من منصبه غير واردة.

رويترز