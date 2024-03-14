الخميس 14-03-2024
الوكيل الاخباري
 

هيئة بحرية بريطانية: هجوم صاروخي استهدف سفينة قرب عدن باليمن

الأردن يبحث مع أونروا الأوضاع الكارثية في غزة

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الاتحاد الأوروبي: هناك مناطق في غزة تشهد مجاعة بالفعل

توقيع اتفاقيات لدعم 93 شركة صناعية ضمن برنامج تسريع الصادرات

التعليم العالي تؤكد على توفر خدمة تصديق الوثائق الجامعية في مراكز الخدمات الحكومية

15 شهيدا في خان يونس منذ فجر الخميس

القوات الأوكرانية تستهدف موقع تخزين اليورانيوم في محطة زابوروجيه النووية

قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا بالضفة الغربية

الكرك: تربية القصر تطلق حملة لزراعة 10 ملايين شجرة

الخميس، 14-03-2024 01:18 م

رئيس بولندا يستبدل طائرته بأخرى قادما من واشنطن

65f2c5d74c59b75a26042e93


الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "إنتريا" بأن الرئيس البولندي أندريه دودا سيعود من الولايات المتحدة على متن طائرة احتياطية وليست الطائرة الرئاسة البولندية لوجود خلل فيها.

اضافة اعلان


وجاء في بيان الشركة: "في الولايات المتحدة، ظهرت بعض المشاكل في طائرة الرئيس البولندي. وتم اكتشاف عطل بسيط في طائرة بوينغ 737 الحكومية".

وأضاف البيان أن نظام المراقبة على متن الطائرة الرئاسية تعطل لذلك سيعود دودا على متن طائرة احتياطية.


وفي الوقت نفسه، فإن عطل الطائرة لا يغير من جدول أعمال الرئيس البولندي، حيث من المقرر أن يزور بروكسل اليوم الخميس، حيث يلتقي الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ.


وزار دودا واشنطن، حيث التقى بصحبة رئيس الوزراء دونالد توسك الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء الماضي.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65f2c7884c59b75a211e6898

لافروف: سياسة روسيا الخارجية تقوم على مصالحها الوطنية لا الدورات الانتخابية

44

هيئة بحرية بريطانية: هجوم صاروخي استهدف سفينة قرب عدن باليمن

WhatsApp Image 2024-03-14 at 1.39.59 PM

الجامعة العربية تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام

65f2bad94236042f131ea63e

القوات الأوكرانية تستهدف موقع تخزين اليورانيوم في محطة زابوروجيه النووية

65f2a8de4c59b77db6116042

ضابط استخبارات أمريكي: الغرب يفكر في كيفية التخلص من أوكرانيا

65f2af0c4c59b744863d09e1 (1)

بوحبيب: ميقاتي يختزل دور الوزارات بشخصه

أخبار متعلقة
65d701a6423604136722eacb

الصين تدين زيارة الوفد الأمريكي: نعارض بحزم تدخل واشنطن في شؤون تايوان

261196

تاكر كارلسون: لا أدعم بوتين وإن دعمته فما الضير في ذلك؟

65d422b8423604381248d33c

أستراليا تعتزم بناء أكبر أسطول بحري لها منذ الحرب العالمية الثانية

65d2e54d4c59b70b4b18385f

بكين تطالب واشنطن بوقف مضايقة الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة

65cfb9164236042d5602a48f

بايدن: الولايات المتحدة تدرس عدة خيارات في ما يتعلق بوفاة أليكسي نافالني

65cfacfb4236042d5602a47c

بايدن: لا نرى في التحركات الروسية تهديدا نوويا