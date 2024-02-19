الإثنين 19-02-2024
الوكيل الاخباري
 

مدعوون للمقابلات الشخصية في الأوقاف - أسماء

الطاقة والمعادن تعلن رفع الجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية

شهداء وجرحى إثر القصف المتواصل على قطاع غزة

الحوثيون: نفذنا عملية ضد سفينة بريطانية بخليج عدن

قناة عبرية تكشف آلية تعذيب أسرى حماس بسجون الاحتلال

السوق المركزي يوضح حول أسعار الثوم

مؤسسة التدريب المهني: تخريج 9 آلاف طالب وطالبة العام الماضي

أسعار الذهب بالأردن .. كم بلغ سعر غرام 21 ؟

فيديو - غلبتها الدموع .. مراسلة الجزيرة تروي معاناة الأمهات في غزة

مريم وعبد الله.. عروسا رفح استشهدا بعد 3 أيام من الزفاف

الإثنين، 19-02-2024 08:49 ص

بكين تطالب واشنطن بوقف مضايقة الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة

65d2e54d4c59b70b4b18385f


الوكيل الإخباري - طالب وزير الأمن العام الصيني وانغ شياو هونغ، نظيره الأمريكي أليخاندرو مايوركاس "بوقف المضايقات التي يتعرض لها الطلاب الصينيون في الولايات المتحدة".

وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن "بكين حضت خلال محادثات أجريت أمس الأحد بين الوزيرين في فيينا على التوقف عن مضايقة الطلاب الصينيين والسيطرة عليهم دون سبب واضح".

اضافة اعلان


وزعمت بكين مرارا أن "مواطنين صينيين يحملون وثائق سفر صالحة قد تعرضوا لاستجواب عدائي وللطرد في المطارات الأمريكية". والشهر الماضي أوصت سفارة بكين في الولايات المتحدة المسافرين الصينيين بتجنب مطار واشنطن دالاس الدولي.


وخلال اجتماع الوزير الصيني مع نظيره الأمريكي، حض وانغ الولايات المتحدة على "ضمان حصول المواطنين الصينيين على معاملة عادلة عند الدخول بكل كرامة"، حسب الوكالة.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65d2f3b54c59b739d2707025

الولايات المتحدة.. إطلاق حملة تبرع لتمويل نفقات ترامب القانونية

72_news_1708019319

الحوثيون: نفذنا عملية ضد سفينة بريطانية بخليج عدن

65d2e54d4c59b70b4b18385f

المقاتلة الروسية "Su-34" تدمر مركز تحكم للقوات الأوكرانية في خاركوف

777

المغرب.. البحرية تنقذ 141 مهاجراً إفريقياً في طريقهم إلى جزر الكناري الإسبانية

علم-ليبيا-أهم-الحقائق-والمعلومات

مقتل 10 أشخاص رميا بالرصاص في طرابلس الليبية

65d29cc84c59b70ad721edf9

جنرال روسي: التصدي للهجوم المضاد أظهر تفوق عبقرية روسيا على الناتو

أخبار متعلقة
65b48a9f4236047f770541c1

سلطات تكساس تنقل أكثر من 102 ألف مهاجر غير شرعي إلى ولايات أخرى

65b0ba174c59b77cc846fecd

رد عراقي رسمي على الاستهداف الأمريكي للحشد الشعبي

65af77d44c59b741653a0e9b

الولايات المتحدة ترسل رجال أمن إلى الإكوادور على خلفية الاضطرابات هناك

image (21)

انطلاق أول قافلة مهاجرين في عام 2024 من هندوراس نحو الولايات المتحدة

65ab1988423604501f764865

بوريس جونسون: عودة ترامب قد تكون ما يحتاج إليه العالم الآن

WhatsApp Image 2024-01-20 at 9.32.41 AM

الصين: وفاة 13شخصا جراء حريق في سكن مدرسي