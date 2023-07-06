رماد بركان شيفلوتش ينتشر على مسافة 95 كيلومترا

الوكيل الإخباري- أعلن معهد علم البراكين والزلازل التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى، أن عمود الرماد الذي قذفه بركان شيفيلوتش في كامتشاتكا انتشر مسافة 95 كلم باتجاه المحيط الهادئ.

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ووفقا للخبراء يمتد عمود معلق من الرماد البركاني على ارتفاع 3 كلم فوق مستوى سطح البحر إلى 95 كيلومترا. وهذا الرماد يشكل خطورة على الرحلات الجوية .



وبالإضافة إلى ذلك، يستمر ثوران بركان كلوتشفسكويه، حيث يقذف في الليل أحيانا نوافير الحمم البركانية.



ووفقا لخبراء البراكين يتحول ثوران البركان من استرومبولي، إلى فولكانياني تدريجيا.



ويحذر الخبراء من أن الرماد البركاني المعلق الذي انتشر على مسافات كبيرة في منطقة البراكين النشطة، قد يشكل خطورة على النظم البيئية والبشر والحيوانات. وكذلك على وسائط النقل بما فيها الرحلات الجوية.



وتجدر الإشارة، إلى أن أعمدة الرماد البركاني تبقى معلقة في حالة عدم هطول الأمطار خلال فترة طويلة.

روسيا اليوم