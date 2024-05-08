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الأربعاء، 08-05-2024 10:21 ص

أسعار الليرة الإنجليزية تسجل انخفاضاً في المملكة لتصل إلى 381 ديناراً

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الوكيل الاخباري - سجلت أسعار الليرة الذهبية اليوم الأربعاء انخفاضاً في الأردن وفق أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.

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وأضاف ديب لـ "الوكيل الإخباري" أنه بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 إلى 381 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية وصل إلى 334 ديناراً.


ولفت أن سعر الأونصة بلغ اليوم 2315 دولار، مشيرا أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.


وانخفض غرام الذهب اليوم 40 قرشاً في الأردن ليبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 47 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 45 ديناراً للشراء منهم، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 42 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 38.5 ديناراً للشراء منهم.


 




 

 


 

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