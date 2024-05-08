جيش الاحتلال يعيد فتح معبر كرم أبو سالم

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأربعاء) إعادة فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة .

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وذكر جيش الاحتلال في بيان أن شاحنات قادمة من مصر وصلت بالفعل إلى المعبر، محملة بمساعدات تشمل أغذية ومياه ومستلزمات إيواء وأدوية ومعدات طبية.

وكان موقع (أكسيوس) الإخباري ذكر أن الرئيس جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي أمس إعادة فتح المعبر الذي تم إغلاقه يوم الأحد بعد عملية كرم ابو سالم التي نفذتها المقاومة وتسببت بمقتل أربعة جنود اسرائيليين .

الشرق الاوسط







