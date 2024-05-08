الأربعاء 08-05-2024
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الأربعاء، 08-05-2024 10:03 ص

المقاومة تخوض اشتباكات ضارية في رفح

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الوكيل الإخباري- قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود وآليات العدو الإسرائيلي المتوغلة شرق مدينة رفح.

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ومنذ قليل، قالت كتائب القسام إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات "العدو الإسرائيلي" المتوغلة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مرارًا تصميمه على اجتياح رفح بذريعة القضاء على كتائب حماس في المنطقة، وذلك على الرغم من التحذيرات الأميركية والدولية من العواقب الإنسانية لأي عملية عسكرية في المدينة التي تؤوي نحو 1.5 مليون نازح.

 




 




 

 


 

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