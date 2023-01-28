روسيا تطلق قمرا جديدا لاستشعار الأرض عن بعد

الوكيل الاخباري- أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعات الفضائية الروسية أن الخبراء الروس يعملون على تجهيز قمر صناعي جديد لإطلاقه إلى مدارات الأرض.



وحول الموضوع قال مدير شركة Mashinostroeniya الروسية، ألكسندر ليونوف: "يعمل الخبراء في روسيا على تحضير واختبار قمر Kondor-FKA الصناعي الجديد المخصص لاستشعار الأرض عن بعد.. من المخطط أن يطلق هذا القمر إلى الفضاء في النصف الأول من العام الجاري".



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القمر المذكور سيساعد على رسم خرائط لسطح الأرض، وفي أعمال الرصد البيئي واستكشاف الموارد الطبيعية، وسيكون قادرا على التقاط صور عالية الدقة للأرض في مختلف ظروف الطقس وفي أي وقت من اليوم، ورصد مساحة 120 كلم مربع في كل لقطة يرصدها على الأرض.

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روسيا اليوم