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السبت، 19-08-2023 01:48 م

روسيا تطور تقنيات تعزز عمل منظومات الحماية من الدرونات

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الوكيل الإخباري - كشفت روسيا خلال فعاليات منتدى "الجيش-2023" عن تقنيات جديدة تساعد على تحسين عمل منظومات الحماية المضادة للطائرات المسيرة.

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وجاء في تقرير صادر عن شركة "FTK" التي طوّرت التقنيات المذكورة: "منظومة Panorama-500 التي كشفنا عنها في المنتدى يمكن من خلالها التحقق من فاعلية عمل أنظمة الحماية المضادة للدرونات، ويمكنها تحديد بعض الأمور التي يصعب على العنصر البشري اكتشافها أحيانا".


وأضاف التقرير: "البرمجيات التي حصلت عليها منظومة Panorama-500 تمكنها من تحسين آلية عمل منظومات الحماية من الدرونات المستخدمة حاليا في العديد من المنشآت المدنية والعسكرية، بفضل مساعدتها من الممكن إجراء دراسات متعمقة للبيئة الكهرومغناطيسية حول المنشآت التي تحتاج إلى الحماية من أجل فهم ما إذا كانت أنظمة الحماية والمعدات الإلكترونية المثبتة فيها ستتداخل إشاراتها فيما بينها، كما يمكن الاعتماد على المنظومة الجديدة لدراسة الظروف المناخية التي تؤثر على عمل معدات التشويش اللاسلكي على أنظمة الدرونات".


ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة "FTK" إيفان بومينوف:" في حال عدم وجود معايير موحدة لتقييم فعالية أنظمة قمع الطائرات بدون طيار، فإن تحديد نقاط الضعف هو أحد المهام ذات الأولوية في تنظيم الدعم الفني لتلك الأنظمة، منظومة Panorama-500 ستحسن جودة عمل منظومات الحماية من الدرونات، وستزود العميل بمعلومات حول نقاط الضعف المحتملة في منظومات الحماية في منشأته".

 

RT

 




 

 


 

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