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الأربعاء، 05-06-2024 01:11 م

روسيا : مصرع 4 طلاب أجانب غرقا

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الوكيل الإخباري- أعلن مكتب المدعي العام في مقاطعة فيليكي نوفغورود شمال غرب روسيا عن فتح تحقيق في وفاة أربعة شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا، وسط تقارير تفيد بأنهم طلاب من الهند.

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وذكر الادعاء في بيان له أن خمسة شبان توجهوا للسباحة في منطقة جسر للمشاة عبر نهر فولخوف في مدينة فيليكي نوفغورود، وغرق أربعة منهم فيما نجا واحد.

 

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر أن البحث عن الجثث استؤنف حوالي الساعة الخامسة صباح اليوم الأربعاء، وأن هناك معلومات تشير إلى أن الضحايا طلاب من الهند.


ولم يتم الكشف عن هوية وجنسية المتوفين رسميًا، لكن شهود عيان أكدوا أنهم هنود فعلاً، وأضافوا أن الشبان كانوا يلعبون بالماء قرب الشاطئ قبل أن يجرفهم التيار.


RT

 




 

 


 

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