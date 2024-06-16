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الأحد، 16-06-2024 06:31 م

روسيا: مقتل ستة مسلحين وتحرير رهائن من مركز توقيف

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الأمنية الروسية، اليوم الأحد، عن تحرير الرهائن الذين احتجزتهم مجموعة من المسلحين داخل مركز احتجاز بمقاطعة روستوف جنوبي البلاد، مشيرة إلى مقتل 6 من المسلحين.

وقال جهاز الأمن الروسي في بيان صحفي: "خلال عملية خاصة لتحرير الرهائن في مركز الاحتجاز التابع لدائرة السجون الفيدرالية الروسية في مقاطعة روستوف، تم القضاء على ستة مسلحين، وتم إطلاق سراح الموظفين الذين كانوا محتجزين كرهائن دون إصابات".

وكان العديد من السجناء أعلنوا احتجاز موظفين اثنين من مركز احتجاز كرهائن بمقاطعة روستوف .

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بترا

 




 

 


 

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