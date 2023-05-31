زاخاروفا تعلق على رد فعل الغرب تجاه هجوم المسيرات على موسكو

الوكيل الإخباري- قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الدول الغربية أبدت موقفا "خسيسا" تجاه هجوم الطائرات بدون طيار الأوكرانية على موسكو أمس.



وأضافت زاخاروفا لإذاعة سبوتنيك، اليوم الأربعاء: "هذا بالطبع موقف دنيء وخسيس تماما. لا توجد كلمة أو تعريف آخر.. يرون ويعلقون فقط على ما هو مفيد لهم. وهذه هي البروباغندا".

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هذا واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات أمس الثلاثاء، أن الهجوم الأوكراني بمسيرات على موسكو عملية إرهابية هدفها استفزازي، مشددا على أن هدف كييف هو ترهيب السكان في روسيا.



وتعرضت العاصمة الروسية، صباح أمس الثلاثاء، إلى هجوم بطائرات بدون طيار.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إن نظام كييف هاجم العاصمة موسكو باستخدام ثماني طائرات بدون طيار، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تصدت لها وأسقطتها جميعها.

روسيا اليوم