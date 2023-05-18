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الخميس، 18-05-2023 11:29 ص

الخارجية الروسية تعلن عن زيارة بعثة حفظ السلام الإفريقية إلى موسكو

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن العمل جار على زيارة بعثة حفظ السلام الإفريقية المعنية بتسوية الأزمة الأوكرانية إلى موسكو.

جاء ذلك وفق ما صرح به السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية أوليغ أوزيروف، لوكالة "تاس" اليوم الخميس.

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ويأتي ذلك على هامش منتدى روسيا والعالم الإسلامي: منتدى قازان، حيث أشار أوزيروف أن العمل جار على التحضير لزيارة البعثة إلى موسكو.


وتنطلق اليوم في عاصمة جمهورية تتارستان الروسية قازان فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي" بمشاركة ممثلي 64 دولة و59 منطقة روسية، حيث تستمر الفعاليات يومي 18 و19 مايو الجاري، ويتوقع أن يشارك في أنشطة المنتدى أكثر من 15 ألف شخص.

 

RT

 




 

 


 

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