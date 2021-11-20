زلزال قوي يضرب شمال إيران

الوكيل الإخباري - ضرب زلزال قوي بلغ 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، مناطق قريبة من بحر قزوين، شمالي إيران.

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وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، بأن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران قد نشر بيانا أكد من خلاله أن هذا الزلزال وقع في الساعة الرابعة و15 دقيقة و50 ثانية، من مساء اليوم السبت.



وحدد بيان مركز رصد الزلازل الإيراني مركز زلزال اليوم عند التقاء خطي الطول الشرقي 49:44 والعرض الشمالي 41:62 درجة، على عمق 10 كم من سطح الأرض.

وذكر البيان الإيراني أن الزلزال وقع بالقرب من مدينة أردبيل، التي تقع شمال غربي البلاد.

سبوتنيك عربي





