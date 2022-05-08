زيارة نادرة للرئيس السوري إلى إيران

الوكيل الاخباري - التقى الرئيس السوري بشار الأسد الأحد، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي خلال زيارة نادرة لطهران، حسبما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي.



وقال التلفزيون إن الأسد قام بزيارة قصيرة للحليف الإيراني عقد خلالها لقاءين منفصلين مع "المرشد الأعلى والرئيس إبراهيم رئيسي"، وهو ما أكدته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".



وتعود آخر زيارة قام بها الرئيس السوري لإيران إلى شباط/فبراير 2019.

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