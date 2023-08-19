زيلينسكي يعلن بدء تدريب طياريه على المقاتلات السويدية من طراز"غريبن"

الوكيل الاخباري- أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بدء تدريبات الطيارين الأوكرانيين على قيادة المقاتلات السويدية من طراز "غريبن"، في حين لم ترد أي معلومات حول وصول مقاتلات من هذا النوع إلى كييف.



وصرح زيلينسكي بذلك خلال مؤتمر انعقد في العاصمة السويدية ستوكهولم، لافتا خلاله إلى أن أوكرانيا لا تتمتع بأي مزايا لها في السماء.

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ووفقا له، أوكرانيا "ليس لديها أي أفضلية أو تفوق في السماء.. لذلك يمكن لرئيس الوزراء السويدي "مشاركة" غريبن معها.



وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة وافقت على نقل طائرات المقاتلات من طراز "إف-16" من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا بعد إتمام التدريبات لطياري القوات الأوكرانية.