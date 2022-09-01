الجمعة 02-09-2022
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الخميس، 01-09-2022 03:39 م

سجن زوجة رئيس وزراء ماليزيا الأسبق نجيب عبد الرزاق 10 سنوات

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الوكيل الإخباري - أدانت المحكمة العليا في ماليزيا اليوم الخميس، روسمة منصور زوجة رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبد الرزاق في تهم الفساد الثلاثة المتعلقة بمشروع الطاقة الشمسية الهجينة البالغ قيمته 1.25 مليار رنجيت ماليزي (الدولار يساوي 4.84 رنجيت).

وقصت المحكمة بسجن روسمة منصور 30 عاما، وتغريمها 970 مليون رنجيت.

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وذكرت وكالة الأنباء الماليزية بيرناما أن روسمة منصور سوف تقضي 10 أعوام فقط في السجن؛ حيث إن القاضي أمر بتنفيذ جميع أحكام السجن في آن واحد.


وقال القاضي محمد زيني مزلان إن النيابة العامة تمكنت من إثبات التهم ضد روسمة منصور بما لا يدع مجالا للشك.


وذكرت بيرناما أن تم اتهام روسمة، البالغة من العمر 70 عاما، بالمطالبة بمبلغ 187.5 مليون رنجيت، وتهمتين أخريين بتلقي رشاوى وصلت قيمتها إلى 6.5 ملايين رنجيت فيما يتعلق بمشروع الطاقة الشمسية.

 

البيان

 




 

 


 

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