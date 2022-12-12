سريلانكا: وفاة 3 أشخاص جراء إعصار ماندوس

الوكيل الاخباري- توفي 3 أشخاص على الأقل وأصيب 19 آخرون، اليوم الاثنين، جراء إعصار ماندوس الذي اجتاح سريلانكا.

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وأفاد مركز إدارة الكوارث في سريلانكا، اليوم الاثنين، بأن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وتضرر أكثر من 21 ألفا آخرين، إضافة إلى 5639 منزلا في أجزاء مختلفة من البلاد بسبب الأحوال الجوية السيئة الناجمة عن الإعصار، وفقا لوكالة الأنباء السريلانكية.



وأشار مركز إدارة الكوارث إلى أن تأثيرات ماندوس انخفضت بشكل كبير إلا أن الوضع لا يزال يتطلب اتخاذ الاحتياطات.



يذكر أنه في عام 2017، تسببت الأمطار الموسمية التي ضربت سريلانكا في منتصف شهر أيار بحدوث فيضانات شديدة وانهيارات أرضية في عدة مقاطعات في عموم البلاد، أدت إلى وفاة أكثر من 200 شخص وتشريد الآلاف.



بترا