الجامعة العربية: نتعاون مع الإعلام لصناعة محتوى ملائم

الوكيل الاخباري-أكدت الجامعة العربية تعاونها مع المنظمات والاتحادات الإعلامية لدعم الجهود والأعمال الهادفة لصناعة محتوى ملائم للطموحات، وبلورة تصور شمولي عربي ناجع للتعاطي مع متطلبات مواجهة الكوارث والأزمات.

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جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السفير أحمد رشيد خطابي رئيس قطاع الإعلام بالجامعة العربية في المؤتمر العربي للتواصل والعلاقات العامة الذي عقد بعنوان تأثير تقنيات التواصل الحديثة على الإعلام والعلاقات والرأي العام بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية.



واعرب خطابي عن الأهمية الخاصة لهذا المؤتمر من خلال مساهمة مجموعة مرموقة من صناع القرار والجامعيين والخبراء والفاعلين لبحث تجليات الوظيفة الاتصالية وتأثيراتها عبر وسائل الإعلام، وخاصة منها الحديثة في ظل التحول الرقمي الذي تكرس مع تداعيات جائحة "كورونا.

بترا