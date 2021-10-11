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الإثنين، 11-10-2021 07:03 ص

سقوط ضحايا في مواجهات الشرطة والسكان الأصليين في تشيلي

ط


الوكيل الإخباري - توفيت امرأة وجرح 17 شخصا في مواجهات اندلعت أمس الأحد في عاصمة تشيلي سانتياغو بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين من السكان الأصليين في البلاد.

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وفي وسط سانتياغو تظاهر نحو ألف ناشط من هنود المابوتشي ارتدى بعضهم الأزياء التقليدية من أجل المطالبة بالحكم الذاتي، قبل أن تتحرك الشرطة لتفريقهم مستخدمة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع. ورد المتظاهرون باستخدام الحجارة والعصي ضد رجال الشرطة في مواجهة استمرت نحو 40 دقيقة.


وجاء في بيان صدر عن الشرطة التشيلية في وقت لاحق أن امرأة جرحت بسبب الألعاب النارية إضافة إلى 17 شرطيا خلال المواجهة. ووفق مسؤولين فإن الجريحة التي تعمل محامية توفيت لاحقا متأثرة بإصابتها.

 

واعتقلت الشرطة 10 أشخاص بعد انتهاء المواجهات.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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