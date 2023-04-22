السبت 22-04-2023
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السبت، 22-04-2023 11:08 ص

سوريا .. تسجيل 20 هزة في 24 ساعة

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الوكيل الاخباري- أعلن المركز الوطني السوري للزلازل أن محطات الرصد لدى المركز سجلت 20 هزة بدرجات متفاوتة أقصاها 5.5 درجات على مقياس ريختر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.اضافة اعلان


وأوضح المركز في إعلان تلقت سانا نسخة منه صباح اليوم أن الهزات المسجلة توزعت على 11 هزة في لواء إسكندرون تراوحت شداتها بين 1.6 و 3.0 درجات على مقياس ريختر، و4 هزات في تركيا، منها واحدة على الحدود السورية التركية تراوحت شداتها بين 2.5 و 3.2 درجات.

وأضاف المركز: إن المحطات سجلت أيضاً 4 هزات في البحر المتوسط تراوحت شداتها بين 2.1 و5.5 درجات، إضافة إلى هزة غرب حمص بـ 30 كيلومتراً شدتها 3.2 درجات على مقياس ريختر.

 




 

 


 

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