شاهد - حرائق كبيرة بمستوطنات اسرائيلية جراء سقوط صواريخ من لبنان

الوكيل الاخباري - أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية باندلاع عدد من الحرائق في إصبع الجليل جراء سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان.

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من جانبه، أفاد حزب الله بأنه قصف مستوطنتي كريات شمونة وكفرسولد بعشرات من صواريخ الكاتيوشا والفلق.



كما قال الحزب إنه قصف مبان يستخدمها جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، معلنا تحقيق إصابة مباشرة.