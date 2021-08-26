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الخميس، 26-08-2021 01:01 ص

شركة طيران دلتا الأمريكية تفرض على موظفيها غير المطعمين دفع 200 دولار شهريا

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة طيران دلتا الأمريكية أنها ستبدأ اعتبارا من تشرين الأول بفرض رسم مالي قدره 200 دولار على جميع الموظفين غير الملقحين ضد كوفيد-19 لتتمكن من تغطية نفقات علاجهم حال إصابتهم، وفق ما أفاد رئيس الشركة أد باستيان الأربعاء.

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وقال باستيان في مذكرة الى العمال والموظفين إن "التكلفة الإضافية التي سيتم فرضها ضرورية لمواجهة المخاطر المالية التي يتسبب بها قرار عدم تلقي اللقاحات على شركتنا".


وهذه الخطوة هي الأحدث التي تقدم عليها شركة طيران أمريكية رئيسية للتشجيع على التطعيم، في حين ذهبت بعض الشركات الى حد جعل اللقاح الزاميا في صفوفها.


وكشفت الشركة أن 75 بالمئة من قوتها العاملة باتت ملقحة ضد كوفيد، لكن متحورة دلتا الجديدة الأكثر انتشارا تخلق مشاكل جديدة في وجه الشركة.

 

وقال باستيان "في الأسابيع الأخيرة ومنذ تفشي المتحورة بي .1 .617. 2 جميع موظفي دلتا الذين خضعوا للعلاج بسبب الإصابة لم يكونوا قد تلقوا اللقاح بالكامل"، لافتا الى أن معدل كلفة علاج الشخص الواحد بلغت 50 ألف دولار.


وأضاف "في الوقت الذي نشعر فيه بالفخر بمعدل التطعيم البالغ 75 بالمئة في شركتنا، إلا أن قوة المتحورة تعني أننا بحاجة إلى تطعيم المزيد من موظفينا، لنكون أقرب ما يمكن الى معدل مئة بالمئة".


وذكّر باستيان بحصول لقاح فايزر-بيونتيك على الموافقة الكاملة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "أف دي آيه"، ما يؤكد على فعاليته وسلامته.


وبالإضافة إلى الرسم المالي الشهري، يتوجب على العمال والموظفين غير الملقحين وضع الكمامات بشكل فوري، وايضا سيكون عليهم بدءا من الشهر المقبل اجراء فحوص بشكل أسبوعي.


وقال باستيان إنه بعد 30 أيلول سيتم تقديم تغطية مادية للعلاج من كوفيد فقط الى الموظفين الذين تلقوا اللقاح بالكامل في حال الإصابة. 

 

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