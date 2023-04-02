الأحد 02-04-2023
الوكيل الاخباري

التربية تطرح 14 عطاء لصيانة عدد من المدارس في الاردن

الحكومة تبحث عن مُشغل ومُطور لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق

مستوطنون يقتحمون الأقصى وقوات الاحتلال تخرج المعتكفين منه

4 اصابات بتدهور مركبة على طريق إربد المفرق

استطلاع دولي: ارتفاع الأسعار مستمر ومتزايد في 2023 والسبب التغير المناخي

إضراب عام في أراضي ال48 ردا على جريمة إعدام الشهيد العصيبي

مهيدات: مؤتمر الدواء الدولي يهدف لتعزيز التكامل الصناعي العربي

الذهب عالمياً يصعد 9% خلال ربعين متتاليين

ارتفاع أسعار بعض أصناف خضار في السوق المركزي اليوم

أبو كركي يعلّق بعد الهزة الارضية التي وقعت في غور الأردن

الأحد، 02-04-2023 09:20 ص

صور التقطت بأقمار اصطناعية تكشف وجود نشاط نووي عال في كوريا الشمالية

image


الوكيل الإخباري - كشفت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية وجود مستوى عالٍ من النشاط في المجمع النووي الرئيسي في كوريا الشمالية، كما ذكر مركز أبحاث، بعد أن دعا زعيم البلاد كيم جونغ أون الثلاثاء الماضي إلى زيادة إنتاج "المواد النووية العسكرية".

وقالت منظمة "38 نورث" المتمركزة في الولايات المتحدة إن صور الأقمار الاصطناعية التي التقطت بين 03 و17 مارس، تشير إلى أن بناء مفاعل بالمياه الخفيفة في موقع يونغبيون "أوشك على الانتهاء".

اضافة اعلان


وأوضح تقرير المنظمة الفكرية أن الصور تكشف أنه بدأ تشييد مبنى ورُصد تصريف مياه من نظام التبريد مما يشير إلى أن المفاعل يستعد "لتشغيله".


وأضاف أن مفاعلا تبلغ قدرته 5 ميغاواط في يونغبيون يواصل العمل وأن أعمال بناء جديدة حول معمل تخصيب اليورانيوم في الموقع بدأت لزيادة استطاعته على الأرجح.


وقالت "38 نورث" إن "هذه التطورات تعكس على ما يبدو التوجيه الأخير لكيم جونغ أون لزيادة إنتاج المواد الانشطارية لتعزيز ترسانته النووية".


وكانت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية نشرت صورا لكيم يوم الثلاثاء الماضي خلال تفقده صفا من الرؤوس الحربية الصغيرة التي يبدو أنها رؤوس حربية نووية تكتيكية. وقد دعا إلى زيادة إنتاج "المواد النووية العسكرية" من أجل زيادة إنتاج الأسلحة النووية "بشكل كبير".


ويرى خبراء أن الأسلحة النووية التكتيكية مؤشر إلى أن كوريا الشمالية تحرز تقدمًا تقنيًا وتدل على ما يبدو على أن البلاد تستعد لتجربة نووية سابعة.
وتحذر سيول وواشنطن منذ مطلع 2022 كوريا الشمالية من إجراء تجربة نووية جديدة.


وعزز البلدان المتحالفان تدريباتهما العسكرية المشتركة بينما تواصل بيونغ يانغ إجراء تجارب إطلاق صواريخ وتتهم سيول بأنها سبب تدهور الأمن الإقليمي.


ودانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الأحد سلسلة التدريبات المشتركة التي أجرتها واشنطن وسيول، محذرة من "قدرة الهجوم النووي" التي تمتلكها كوريا الشمالية.


وقال الجيش الكوري الشمالي الذي ضاعف تدريباته العسكرية في الأسابيع الأخيرة، الثلاثاء إنه أجرى اختبارًا ثانيًا لما وصفه بأنه لآلية "مسيرة لهجوم نووي تحت الماء".


وأكدت بيونغ يانغ في 2022 أن وضعها كقوة نووية "لا رجوع فيه" وأمر الزعيم الكوري الشمالي جيشه خلال الشهر الجاري بتكثيف المناورات العسكرية من أجل "حرب حقيقية".

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
220805

نائب بريطاني: بايدن اتخذ قرارا "غبيا" بعدم حضور تتويج الملك تشارلز الثالث

thumbs_b_c_4d1354674623ad77bc4892c95af538b3

رومانيا.. السكان يطالبون اللاجئين الأوكرانيين بترك منازلهم

زززز

سوريا.. وفاة مستشار ثان للحرس الثوري الإيراني بهجوم إسرائيلي

ظظ

الخارجية الفرنسية تؤكد مقتل متطوع فرنسي في أوكرانيا

58938354_303

"طالبان" تحتجز 3 بريطانيين في أفغانستان

64290eeb4236045e6d7ee25e

الإكوادور تعلن حالة الطوارئ

أخبار متعلقة
image - 2023-03-20T092249.573

زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى الاستعداد النووي

image - 2023-03-16T090635.460

سول: صاروخ كوريا الشمالية قطع 1000 كيلومتر قبل السقوط في البحر

image (86)

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى

image (82)

بدء أكبر مناورات بين واشنطن وسول وسط إطلاق بيونغ يانغ لصواريخ

2222222222222222222222222

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الأصفر

image (57)

كوريا الشمالية تحذر الولايات المتحدة من إسقاط صواريخ تجاربها