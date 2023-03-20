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الإثنين، 20-03-2023 09:21 ص

زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى الاستعداد النووي

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الوكيل الإخباري - قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن بلاده يجب أن تكون مستعدة لشن هجمات نووية في أي وقت لإنهاء حرب، متهما الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتوسيع التدريبات العسكرية المشتركة التي تشمل الأصول النووية الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية اليوم الاثنين.

وقاد الزعيم الكوري الشمالي مناورات عسكرية استمرّت يومين "تحاكي هجوما نوويا مضادا"، بما في ذلك إطلاق صاروخ بالستي "يحمل رأسا نوويا وهميا"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

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والمناورات هي رابع استعراض قوة لبيونغ يانغ في أسبوع، وجاءت في خضم مناورات عسكرية مشتركة تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

 

البيان

 




 

 


 

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