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الخميس، 09-03-2023 02:54 م

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الأصفر

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الوكيل الإخباري - قال الجيش في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الأصفر.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان إنها رصدت عملية الإطلاق من مدينة نامبو الساحلية الغربية في الشمال في الساعة 6:20 مساء، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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وأضافت: "مع تعزيز المراقبة واليقظة، يحافظ جيشنا على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة".


جاء الإطلاق الأخير في الوقت الذي تستعد فيه سيئول وواشنطن لبدء تمرين "درع الحرية" المقرر إجراؤه بدءا من يوم الاثنين المقبل وحتى 23 مارس.

 

ومن المقرر أن تستمر التدريبات بالتزامن مع التدريبات الميدانية واسعة النطاق، والتي تسمى "درع المحارب".

 

RT


 




 

 


 

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