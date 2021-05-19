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الأربعاء، 19-05-2021 09:35 م

صور لبطاريات الدفاع الصاروخي السرية لدى الاحتلال الإسرائيلي

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الوكيل الاخباري - تنتشر بطاريات منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" الإسرائيلية، الآن، في جميع أنحاء الاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد السلطات أن فعاليتها قد زادت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.

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قام مراسل وكالة "سبوتنيك" بزيارة مقر إحدى بطاريات الصواريخ السرية "القبة الحديدية" في إسرائيل، وكشفت تقارير من السلطات الإسرائيلية، بأن "النظام لا يعترض 90% من الصواريخ فحسب، بل يحدد أيضا مكان إطلاقها من قطاع غزة".

 

وأفاد المكتب الإعلامي للجيش الإسرائيلي بأن "فعالية عمليات الاعتراض الناجحة من منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" الإسرائيلية تتجاوز 90%".


وقد تم تصميم نظام القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ القصيرة المدى غير الموجهة لتدمير الأهداف الباليستية في دائرة نصف قطرها تصل إلى 40 كم بمدى تقني للصاروخ المضاد للصواريخ.


ومنذ 10 مايو/ أيار الجاري، أطلقت حركة "حماس" نحو 3700 صاروخ باتجاه إسرائيل من أراضي قطاع غزة، تم اعتراض نحو 540 صاروخا منها.


سبوتنيك

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