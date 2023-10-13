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الجمعة، 13-10-2023 03:39 م

ضابط استخبارات أمريكي: تصريح بوتين حول الشرق الأوسط إشارة مقلقة لواشنطن

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الوكيل الإخباري - قال ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد توني شافير، إن تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخير حول النزاع في الشرق الأوسط، إشارة مثيرة للقلق بالنسبة للولايات المتحدة.

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وأضاف الضابط الأمريكي عبر قناة Judging Freedom على يوتيوب: "بوتين يقول الحقيقة. تكامل الشرق الأوسط الذي تسعى إليه إدارة الرئيس جو بايدن يعني أنه عليكم الترويج وتحقيق كل ما نريد".


وقال إن السياسة الأمريكية هذه "صبت الزيت على النار" في كل هذه الخلافات والمجادلات المستمرة منذ عقود في الشرق الأوسط.


وكان الرئيس الروسي خلال لقاء مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، قد وصف اندلاع النزاع بين قطاع غزة وإسرائيل بأنه مثال على فشل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.

 

وشدد بوتين على أن واشنطن لم تكلف نفسها عناء إيجاد حلول وسط مقبولة لكل الأطراف في الشرق الأوسط.

 

RT

 




 

 


 

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