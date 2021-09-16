الخميس 16-09-2021
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الخميس، 16-09-2021 03:13 م

طالبان تعثر على صواريخ باليستية في بانجشير

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الوكيل الاخباري- عثرت حركة "طالبان" في وادي بانجشير على عناصر من أنظمة صواريخ التكتيكية السوفيتية "ألباتروس" وأيضا صواريخ باليستية طراز "سكود"

وكانت صواريخ "ألباتروس" قد أنتجت في الاتحاد السوفيتي بين عامي 1962 – 1987، وهي لا تزال في الخدمة في عدد من البلدان.

وكان لدى وزارة أمن الدولة في أفغانستان كتيبة صواريخ "إلبتروس"، ومن الواضح أن هذه الصواريخ عند تخزينها في الهواء الطلق، كانت عاطلة منذ فترة طويلة علاوة على أن مدة صلاحيتها انتهت منذ زمن.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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