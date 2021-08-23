طالبان تحذر: تأخير انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خط أحمر

الوكيل الاخباري - قال متحدث باسم حركة طالبان، الاثنين، إن الحركة أصدرت تحذيرا بشأن انسحاب القوات الأجنبية من أراضيها، فيما ترددت أنباء تفيد أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سيطلب بشكل شخصي من الرئيس الأميركي جو بايدن تأجيل الموعد النهائي للانسحاب الكامل للقوات الأميركية من أفغانستان.



ونقلت شبكة "سكاي نيوز" Sky News عن سهيل شاهين، المتحدث باسم طالبان، قوله في مقابلة من العاصمة القطرية الدوحة: "هذا خط أحمر.

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