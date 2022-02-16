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الأربعاء، 16-02-2022 11:46 ص

طرادات أسطول المحيط الهادئ تجري معركة تدريبية في بحر أوخوتسك

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الوكيل الإخباري-أفاد المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الشرقية لأسطول المحيط الهادئ بإجراء معركة بحرية بين طرادين تابعين للأسطول وعدو افتراضي في بحر أوخوتسك في إطار تدريبات عسكرية مخطط لها.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الأربعاء: "عثرت طواقم الطرادين أثناء خروجهم من منطقة معرضة لخطر الألغام على أهداف مجهولة تغير مسارها إلى التقارب مع مجموعة من السفن التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي. واستخدمت طواقم الطرادين "غرومكي" و"البطل الروسي ألدان تسيدينجابوف" مجمع سفينة "بي كا 2" لخلق حواجز الرادار والتداخل الإلكتروني لتقليل خطر استخدام الصواريخ ودخلت في معركة بحرية مع سفن عدو افتراضي".

وأضاف أنه تم تدمير الأهداف بنجاح. بعد الانتهاء من التدريبات القتالية، أجرى البحارة تدريبات على الدفاع المضاد للتخريب.

 

روسيا اليوم

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