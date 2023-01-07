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السبت، 07-01-2023 08:08 ص

طفل عمره 6 سنوات يطلق النار على معلمته داخل المدرسة في أمريكا

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الوكيل الاخباري - أوقفت الشرطة الأمريكية طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات بعد إطلاقه النار على معلمته في مدرسة ابتدائية بالولايات المتحدة، ما أدى لإصابتها بجروح خطيرة.

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ولم تتسبب هذه المأساة، التي حصلت أمس الجمعة، بوقوع ضحايا آخرين. وقد جرت في مدرسة ريتشنيك الابتدائية في نيوبورت نيوز بولاية فيرجينيا، على بعد 300 كيلومتر جنوبي واشنطن.


وقال ستيف درو، قائد الشرطة ، للصحافة "إنه طفل في السادسة، وهو محتجز حاليا. هذا ليس إطلاق نار عرضي". وأوضح أن الضحية شابة في الثلاثينات وحياتها مهددة.


من جهته، قال جورج باركر، مدير مدارس نيوبورت نيوز: "أشعر بالصدمة والإحباط. نحن بحاجة إلى دعم مجتمعنا للتأكد من عدم وصول الأطفال إلى الأسلحة".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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