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الجمعة، 23-12-2022 05:28 م

بلينكن: الدعم الأمريكي لأوكرانيا الطريقة المثلى لتحقيق السلام العادل

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن التزام الولايات المتحدة بالوقوف الى جانب الحكومة في كييف "مهما طال الأمر"، هو الطريقة المثلى لـ "تحسين آفاق السلام العادل والدائم" و لـ" تعزيز آفاق الدبلوماسية الهادفة".

وقال بلينكن - الذي ناقش الحرب في مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني وانج يي، في وقت سابق اليوم الجمعة - إن العمل مستمر من أجل الدفاع واصلاح البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وتعزيز دفاعاتها الجوية، بما في ذلك صواريخ باتريوت، وفقا لما ذكرته اليوم الجمعة وكالة بلومبرغ للأنباء.

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وذكر وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات للصحفيين "نحن نعلم أن شتاء صعبا ينتظر الأوكرانيين، في ظل اتباع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستراتيجيته الجديدة لتجميد الرجال والنساء والأطفال وكبار السن في أوكرانيا حتى الموت".


وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أول أمس الأربعاء، خلال لقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.


وقال بايدن: "سنواصل تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، خاصة في مجال الدفاع الجوي، ولذلك سنوفر لأوكرانيا بطاريات صواريخ باتريوت".


من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في موسكو، إن روسيا سوف تستهدف أنظمة باتريوت الأمريكية للدفاع الجوي التي سترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا بغية تدميرها.


يشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا قدمت دعما عسكريا واقتصاديا بمليارات الدولارات لأوكرانيا منذ العملية العسكرية الروسية.

 

البيان

 




 

 


 

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