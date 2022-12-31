طوكيو تعلق على إطلاق كوريا الشمالية لثلاثة صواريخ

الوكيل الإخباري - أكد مسؤولون بوزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية صباح اليوم السبت، وقالت إنها سقطت في بحر اليابان خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.



وقالوا إن كوريا الشمالية أطلقت الصواريخ باتجاه الشمال الشرق لمسافة 350 كيلومترا تقريبا قبل ان تسقط في البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية. ويُقدر اقصى ارتفاع لهذه الصواريخ بنحو 100 كيلو متر، بحسب هيئة الاذاعة والتليفزيون اليابانية.

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ولم ترد أي تقارير عن حدوث أضرار للسفن أو الطائرات اليابانية حتى الآن.



عملية الإطلاق التي تمت اليوم السبت هي الـ 37 لصواريخ باليستية من جانب كوريا الشمالية هذا العام والأولى منذ 23 ديسمبر الجاري.



كان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن في وقت سابق اليوم السبت أن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان)، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.



وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت عملية الإطلاق من بلدة تشونجهوا بإقليم هوانجهيه الشمالي من الساعة الثامنة صباحا ولم تقدم تفاصيل أخرى.



وقالت في رسالة نصية أُرسلت إلى المراسلين: "مع تعزيز المراقبة واليقظة، يحافظ جيشنا على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة".



جاء الإطلاق بعد أن أجرت كوريا الجنوبية بنجاح رحلة تجريبية لمركبة إطلاق فضائية تعمل بالوقود الصلب في اليوم السابق كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز قدراتها في الاستطلاع والمراقبة الفضائية.

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