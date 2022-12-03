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السبت، 03-12-2022 09:13 ص

كوريا الجنوبية: مذكرة توقيف بحق مسؤول سابق في قضية قتل

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الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة في العاصمة الكورية الجنوبية سول اليوم السبت، مذكرة توقيف بحق مستشار الأمن القومي السابق سوه هون بتهمة ارتكاب مخالفات على خلفية مقتل مسؤول حكومي عام 2020 على يد كوريا الشمالية.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إن سوه متهم بالتورط في استنتاج توصلت إليه حكومة رئيس وزراء كوريا الجنوبية آنذاك مون جيه-إن، دون أدلة كافية، على أن مسؤول مصايد الأسماك قتل أثناء محاولته الانشقاق والفرار إلى الشمال.

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كما يشتبه في أن سوه أمر مسؤولين أمنيين بارزين بحذف تقارير الاستخبارات الداخلية التي تتعارض مع ذلك الاستنتاج بأن المسؤول الكوري الجنوبي كان يخطط للانشقاق.


وأشارت المحكمة إلى خطورة القضية وإمكانية محاولة سوه تدمير الأدلة كأسباب لإصدار مذكرة الاعتقال.


ولقي مسؤول مصايد الأسماك /47 عاما/ حتفه برصاص خفر السواحل الكوري الشمالي بالقرب من حدود البحر الأصفر بين الكوريتين، بعد يوم من اختفائه أثناء عمله على متن سفينة تفتيش تابعة لمصايد الأسماك.


وخلصت حكومة مون إلى أن المسؤول قتل بالرصاص أثناء محاولته الانشقاق إلى الشمال. لكن خفر السواحل والجيش تراجعا عن الاستنتاج في يونيو بعد تولي الرئيس يون سوك يول منصبه قائلين إنه لا يوجد دليل يشير إلى مثل هذه الدوافع.


وأعرب مون يوم الخميس الماضي، عن قلقه العميق إزاء التحقيق المستمر للادعاء في الوفاة، قائلا إنه لا ينبغي أن تتحول "مسألة أمن قومي إلى موضوع صراع سياسي".

 

البيان

 




 

 


 

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