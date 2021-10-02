السبت 02-10-2021
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السبت، 02-10-2021 10:13 ص

عدد قياسي من الطائرات العسكرية الصينية يدخل منطقة الدفاع الجوي التايوانية

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الوكيل الاخباري- دخل عدد قياسي من الطائرات العسكرية الصينية بلغ 38 في المجموع، منطقة الدفاع الجوي التايوانية، الجمعة، في ذكرى تأسيس الصين الشيوعية، كما أعلنت تايبيه السبت.

ويأتي استعراض القوة هذا بعد أيام من اتهام بكين بريطانيا بإرسال سفينة حربية إلى مضيق تايوان ”بنية شريرة“.

واستدعى وجود 22 مقاتلة وقاذفتين وطائرة حربية مضادة للغواصات في منطقة الدفاع الجوي التايوانية، إقلاع طائرات تابعة للقوات العسكرية التايوانية، بحسب وزارة الدفاع.

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المصدر: إرم

 

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