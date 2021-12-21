الثلاثاء 21-12-2021
الوكيل الاخباري

وفاة عشريني بحادث تدهور في عمان

حماية الأسرة : رفع سرعة استجابة بلاغات العنف الأسري

تنويه هام لطلبة التوجيهي التكميلي

وفاة 54 طبيباً في الأردن منذ بدء جائحة كورونا

الفراية: نعتمد على حوكمة الهجرة

السفير الأمريكي: “الطاقة مقابل المياه” اتفاق تجاري ولم نتدخل

الدفاع المدني : التعامل مع 48 حريقاً و 1534 بلاغاً خلال 24 ساعة

المنخفض يرفع الحمل الكهربائي بشكل ملحوظ - تفاصيل

صندوق النقد يتيح للأردن سحب 335 مليون دولار مع ختام المراجعة الثالثة

نمو "ضعيف جداً" لموجودات صندوق الضمان منذ تأسيسه قبل 17 عاماً.. تفاصيل

الثلاثاء، 21-12-2021 10:48 ص

عودة الحركة الملاحية لموانئ المنطقة الاقتصادية في مصر

61c1856c4236044965101491


الوكيل الإخباري-أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، عن فتح مينائي "السخنة" و"الأدبية "التابعين لها نظرا لتحسن الأحوال الجوية، وعودة الحركة الملاحية.

اضافة اعلان

 

وفي بيان لها، أشارت المنطقة الاقتصادية إلى فتح مينائي (شرق-غرب) بورسعيد وميناء العريش نظرا لاستقرار الطقس، وعودة حركة التداول بأرصفة الموانئ بشكل طبيعي، ودخول وخروج السفن مرة اخري .


وأضاف أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بكين الصين

الصين تفرض عقوبات على 4 مسؤولين أميركيين

امريكا 2

بينها دولة عربية.. أميركا تدعو مواطنيها لعدم السفر لـ8 دول

ليبيا

ليبيا.. حبس وزير التعليم احتياطيا بسبب أزمة الكتب المدرسية

طيور2

كوريا الجنوبية تسجل حالة إصابة إضافية بإنفلونزا الطيور شديدة الخطورة

e

عودة تشغيل مطار دبي بكامل طاقته

w

الكشف عن اكبر عملية غش جميد منسف في مصر

أخبار متعلقة
social

بيان حول وجود غاز سام في هواء مصر - صور

61b5e81f4c59b723431f88d1

وزارة الكهرباء المصرية: سيتم توقيع مشروعات لتحلية مياه الشرب بقدرات هائلة قريبا

e0b7dd06-2b9b-45d4-a05e-84f3b043cf34

الصحة المصرية تكشف عن خطتها لمواجهة المتحورات الجديدة من كورونا

مصر ٣

مصر.. القبض على مسؤول في قضية فساد

egypt-flag

اجراءات جديدة في مصر لمواجهة كورونا

61b1b9fb4c59b7137f3af8a7

سوريا تعيد فتح كافة موانئها