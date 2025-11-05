مصر .. تحرّك مستعجل بقسم شرطة جراء واقعة مفاجئة

وبحسب تقرير مصري، شهدت غرفة الحجز بقسم شرطة حلوان جنوبي القاهرة، حالة طوارئ بسبب تعطّل مفاجئ في شفاطات الهواء؛ ما أسفر عن إصابة 10 محتجزين بحالات اختناق وضيق في التنفس.
وأوضح مصدر مسؤول أن القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية تحرّكت إلى موقع الحادث فور تلقيها بلاغًا بالواقعة، مشيرًا إلى الدفع بفرق الإسعاف للتعامل السريع مع الأمر.
وأشار المصدر إلى وقوع عطل فني في منظومة الشفاطات داخل غرفة الحجز، ما أدى إلى ضعف التهوية وارتفاع درجة الحرارة داخل المكان، مؤكدًا تقديم الإسعافات الأولية للمحتجزين واتخاذ الإجراءات العاجلة لإصلاح العطل وإعادة تشغيل نظام التهوية بشكل كامل.
وبحسب التقرير، أسهم التدخّل السريع في إنقاذ جميع المصابين دون وقوع حالات وفيات، فيما أثارت الواقعة حالة من الارتباك داخل القسم.
وفي سياق متصل، علّقت وزارة الداخلية على مقاطع فيديو تداولتها "بعض الحسابات بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الإشارة إلى وجود ممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة والزعم بكونها ممارسات حالية".
وأوضح مصدر أمني، حسبما نشرت الوزارة على صفحتها بموقع فيسبوك، أن "الصور ومقاطع الفيديو المشار إليها قديمة، سبق تداولها ما بين عامي 2013 و2016 وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها في حينه".
وأكد المصدر الأمني أنه "تم الإعلان عن ذلك بما يتفق مع ثوابت الوزارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروّجي تلك الادعاءات".
روسيا اليوم
-
