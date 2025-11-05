الأربعاء 2025-11-05 11:41 م
 

مصر .. تحرّك مستعجل بقسم شرطة جراء واقعة مفاجئة

مصر .. تحرّك عاجل بقسم شرطة جراء واقعة مفاجئة
مصر .. تحرّك عاجل بقسم شرطة جراء واقعة مفاجئة
 
الأربعاء، 05-11-2025 11:01 م
الوكيل الإخباري-   أُصيب محتجزون داخل قسم شرطة في العاصمة المصرية القاهرة بحالات اختناق بعد خلل مفاجئ أصاب أجهزة التهوية في غرفة احتجاز المتهمين.اضافة اعلان


وبحسب تقرير مصري، شهدت غرفة الحجز بقسم شرطة حلوان جنوبي القاهرة، حالة طوارئ بسبب تعطّل مفاجئ في شفاطات الهواء؛ ما أسفر عن إصابة 10 محتجزين بحالات اختناق وضيق في التنفس.

وأوضح مصدر مسؤول أن القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية تحرّكت إلى موقع الحادث فور تلقيها بلاغًا بالواقعة، مشيرًا إلى الدفع بفرق الإسعاف للتعامل السريع مع الأمر.

وأشار المصدر إلى وقوع عطل فني في منظومة الشفاطات داخل غرفة الحجز، ما أدى إلى ضعف التهوية وارتفاع درجة الحرارة داخل المكان، مؤكدًا تقديم الإسعافات الأولية للمحتجزين واتخاذ الإجراءات العاجلة لإصلاح العطل وإعادة تشغيل نظام التهوية بشكل كامل.

وبحسب التقرير، أسهم التدخّل السريع في إنقاذ جميع المصابين دون وقوع حالات وفيات، فيما أثارت الواقعة حالة من الارتباك داخل القسم.

وفي سياق متصل، علّقت وزارة الداخلية على مقاطع فيديو تداولتها "بعض الحسابات بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الإشارة إلى وجود ممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة والزعم بكونها ممارسات حالية".

وأوضح مصدر أمني، حسبما نشرت الوزارة على صفحتها بموقع فيسبوك، أن "الصور ومقاطع الفيديو المشار إليها قديمة، سبق تداولها ما بين عامي 2013 و2016 وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها في حينه".

وأكد المصدر الأمني أنه "تم الإعلان عن ذلك بما يتفق مع ثوابت الوزارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروّجي تلك الادعاءات".

روسيا اليوم 
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ترامب: لم يعد لجنوب إفريقيا مكان في مجموعة العشرين

عربي ودولي ترامب: لم يعد لجنوب إفريقيا مكان في مجموعة العشرين

ب

عربي ودولي وزير إسرائيلي يدعو لجلسة طارئة بسبب الجيش المصري

ب

عربي ودولي تركيا.. فتح تحقيق بحق رئيس حزب "الشعب الجمهوري" بتهمة إهانة أردوغان

مصر .. تحرّك عاجل بقسم شرطة جراء واقعة مفاجئة

عربي ودولي مصر .. تحرّك مستعجل بقسم شرطة جراء واقعة مفاجئة

ل

أسواق ومال ترامب يحذر: إغلاق الحكومة الأمريكية يبدأ بترك آثاره على بورصة "وول ستريت"

أجواء معتدلة الخميس في معظم المناطق وحار نسبيًا في الأغوار

الطقس أجواء معتدلة الخميس في معظم المناطق وحار نسبيًا في الأغوار

واشنطن تشارك مشروع قرار بشأن غزة مع أعضاء في مجلس الأمن

عربي ودولي واشنطن تشارك مشروع قرار بشأن غزة مع أعضاء في مجلس الأمن

مدير عام الخدمات الطبية الملكية يلتقي عدد من الملحقين العسكريين

أخبار محلية مدير عام الخدمات الطبية الملكية يلتقي عدد من الملحقين العسكريين



 
 





الأكثر مشاهدة