الأربعاء 02-06-2021
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الأربعاء، 02-06-2021 10:30 ص

غرق أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني - صور

سفينه


الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، عن غرق سفينة حربية قرب ميناء جاسك في محافظة هرمزغان، بعد اندلاع حريق فيها، ليلة أمس الثلاثاء.

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وفي بيان لها، قالت المنطقة الثانية للبحرية الإيرانية في ميناء جاسك: "سفينة "خارك" غرقت صباح اليوم في ميناء جاسك، بعد فشل جميع المحاولات لإخماد الحريق وإنقاذها".


وأضافت: "تم إنقاذ جميع طاقم السفينة، لكن جهود عمليات إطفاء الحريق وإنقاذ السفينة التي استمرت 20 ساعة، فشلت، رغم استخدام كافة الإمكانيات ومرافق الإغاثة البحرية"، مشيرة إلى أنه "تم توظيف سفينة خارك العسكرية في مهام تدريبية لأكثر من 4 عقود".

 




 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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