غوتيريس يحذر من خطورة الوضع المتدهور في السودان ويطالب بوقف العنف حالاً

الوكيل الاخباري - حذر أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمام مجلس الأمن الدولي اليوم من خطورة الوضع المتدهور في السودان وطلب بوقف العنف حالاً.



وقال غوتيريس في كلمة ألقاها خلال جلسة للمجلس بعنوان "تعددية الأطراف الفعالة من خلال الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وإعلان عام 1970 بشأن مبادئ القانون الدولي" أن الوضع في السودان"يهدد باندلاع حريق كارثي داخل السودان يمكن أن يبتلع المنطقة بأكملها وما وراءها".



ودان غوتيريس وبشدة "القصف العشوائي للمناطق المدنية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية" داعياً "الأطراف إلى وقف العمليات القتالية في المناطق المكتظة بالسكان والسماح بعمليات المساعدة الإنسانية دون عوائق".

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