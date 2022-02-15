غوتيريش يدعو إلى نزع فتيل التوتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا

الوكيل الإخباري-دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى نزع فتيل التوتر بين روسيا والغرب بشأن الأزمة الأوكرانية، معربا عن "قلقه الشديد" من خطر نشوب نزاع عسكري.

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وبحسب "واشنطن بوست"، قال غوتيريش الذي كان قد تحدث في وقت سابق إلى وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، "حان الوقت الآن لنزع فتيل التوتر وتخفيف الإجراءات على الأرض".



وأبدى للصحافيين قلقه البالغ حيال التكهنات المتزايدة بشأن صراع عسكري محتمل في أوروبا، داعيا إلى وضع حد "للخطاب التحريضي بين تلك الدول".

بترا