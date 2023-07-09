غوتيريش يدين مقتل 22 شخصا في السودان قضوا بغارة جوية

الوكيل الإخباري - ادان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الغارة الجوية التي وقعت في مدينة أم درمان بالعاصمة الخرطوم، و تسببت بمقتل 22 شخصا السبت الماضي.

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وقدم الأمين العام- في بيان منسوب إلى نائب المتحدث باسمه فرحان حق- تعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل لعشرات المصابين.



وأعرب الأمين العام في بيان صدر باسمه، عن بالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف واسعة النطاق وسقوط ضحايا في جميع أنحاء دارفور وولايات شمال وجنوب كردفان والنيل الأزرق.



ودعا الأطراف الى عدم تجاهل القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان واصفا الأمر بالخطير والمقلق"، معربا عن قلقه العميق من استمرار الحرب في السودان.

