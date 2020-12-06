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الأحد، 06-12-2020 11:33 ص

فاوتشي: الحياة في أمريكا ستعود لطبيعتها في الربع الثالث من 2021

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الوكيل الإخباري- قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنطوني فاوتشي؛ إن وباء ”كورونا“ سيبدأ بالانتهاء وستعود الحياة لطبيعتها في الربع الثالث من العام المقبل، مع قرب بدء عمليات التطعيم بلقاحات مضادة طورتها شركتا ”فايزر“ و“موديرنا“ الأمريكيتان.

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وتوقع فاوتشي في مقابلة مع مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية السبت، أن يتفاقم وباء ”كورونا“ مع حلول فصل الشتاء قبل أن يبدأ الوضع بالتحسن مع تلقي مزيد من الأمريكيين اللقاح.


وأضاف، ”أعتقد مع وصولنا إلى الربع الثالث من العام المقبل سنبدأ في رؤية بعض التغييرات الدراماتيكية في الوباء“.



 




 

 


 

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