فرار أكثر من 4.6 مليون أوكراني بسبب الحرب

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قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 4.6 مليون أوكراني فروا حتى الآن من الحرب الأوكرانية، على الرغم من وصول أعداد أقل من اللاجئين الجدد إلى الدول المجاورة.وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 4615830 أوكرانيا فروا من أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.وقال المتحدث باسم المفوضية مات سالتمارش في جنيف: على الرغم من أن عدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود قد انخفض بشكل كبير، فإن أولئك الذين عبروا الحدود كانوا في حالة أكثر ضعفا، ولديهم موارد قليلة، وعدم معرفة بالمكان الذي قد يذهبون إليه.هذا وتشكل النساء والأطفال 90 في المائة من أولئك الذين غادروا أوكرانيا، في حين أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما مؤهلون للاستدعاء العسكري وغير قادرين على المغادرة.وقدرت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن 7.1 مليون شخص فروا من ديارهم لكنهم ما زالوا في أوكرانيا.