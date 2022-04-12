الثلاثاء 12-04-2022
الوكيل الاخباري

هام من التعليم العالي حول طلبات التجسير

العيسوي ينقل تعازي نائب الملك إلى عشيرة أبو دلبوح

الديوان الملكي: العملية الجراحية للملك تكللت بالنجاح

ولي العهد يزور إدارة البحث الجنائي

الأوبئة: 85% من إدخالات المستشفيات لإصابات كورونا تعود لمتحور أوميكرون

فرار أكثر من 4.6 مليون أوكراني بسبب الحرب

الأمانة: إزالة 779 بسطة عشوائية منذ بداية رمضان

سريلانكا تعلن تخلّفها عن سداد كافة ديونها الخارجية

342 ألف رأس من المواشي رودت إلى العقبة في 3 أشهر

ميتا تجرب تحقيق الأموال في ميتافيرس

الثلاثاء، 12-04-2022 04:18 م

فرار أكثر من 4.6 مليون أوكراني بسبب الحرب

179759_5_1648645018


الوكيل الإخباري - قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 4.6 مليون أوكراني فروا حتى الآن من الحرب الأوكرانية، على الرغم من وصول أعداد أقل من اللاجئين الجدد إلى الدول المجاورة.اضافة اعلان


وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 4615830 أوكرانيا فروا من أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وقال المتحدث باسم المفوضية مات سالتمارش في جنيف: على الرغم من أن عدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود قد انخفض بشكل كبير، فإن أولئك الذين عبروا الحدود كانوا في حالة أكثر ضعفا، ولديهم موارد قليلة، وعدم معرفة بالمكان الذي قد يذهبون إليه.

هذا وتشكل النساء والأطفال 90 في المائة من أولئك الذين غادروا أوكرانيا، في حين أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما مؤهلون للاستدعاء العسكري وغير قادرين على المغادرة.

وقدرت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن 7.1 مليون شخص فروا من ديارهم لكنهم ما زالوا في أوكرانيا.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6634084672480064

قلق أممي من تقارير عن استخدام موسكو أسلحة كيمياوية في ماريوبول

111-4-1130x570

السعودية: تفويج ما يقارب مليوني معتمر بالمسجد الحرام منذ بداية رمضان

61117768_101

عمدة ماريوبول: مقتل 10 آلاف مدني في المدينة منذ استهدافها

manar-03903500016458009959

بوتين: لا يمكن عزل روسيا

263637_19_1649756999

الفلبين.. 28 قتيلا حصيلة الانهيارات الأرضية والفيضانات

حكم_استخدام_معجون_الأسنان_في_رمضان

الإفتاء المصرية تحسم الجدل حول استخدام معجون الأسنان أثناء الصيام

أخبار متعلقة
3775234_1487687481

الأمم المتحدة: ألف بحار عالقون في مرافئ أوكرانية

reuters_com_2021_newsml_RC26VL9X103L

غوتيريش يدعو لدعم حقوق المصابين بالتوحد

image

الرئيس الأوكراني يمدد الاحكام العرفية للمرة الثانية في البلاد

18-4

زيلينسكي: يجب أن نعترف أن كييف لن تنضم إلى الناتو

360797_36_1647342165

أكثر من 3 ملايين شخص فرّوا من أوكرانيا

لللللللللللللل

سماع دوي انفجارات ضخمة في وسط كييف