أكثر من 3 ملايين شخص فرّوا من أوكرانيا

الوكيل الإخباري - فرّ أكثر من ثلاثة ملايين شخص من أوكرانيا منذ الحرب الروسية الاوكرانية التي بدأت في شباط الماضي، وفق ما اعلنت عنه الأمم المتحدة على موقعها الالكتروني الذي يبث من نيويورك.



وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بول ديلون لصحافيين في جنيف "وصلنا إلى عتبة ثلاثة ملايين شخص من حيث حركة الناس خروجًا من أوكرانيا".



وأشارت الأمم المتحدة إلى أن عدد اللاجئين من أوكرانيا وصل إلى 2,95 مليون شخص ، عَبَر نصفهم تقريبًا إلى بولندا والباقي الى دول مولدافيا والمجر وسلوفاكيا وغيرها.



وبحسب أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لجأ أكثر من 140 ألف شخص إلى روسيا وأكثر من 1,200 إلى بيلاروس.

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