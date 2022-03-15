الثلاثاء 15-03-2022
الوكيل الاخباري

البلبيسي: 95% من إصابات كورونا في الأردن تعود لمتحور أوميكرون

قرار حكومي عاجل بشأن دوام الموظفين يوم غد الاربعاء

هيئة النقل: 78.5% من ملكية الشاحنات تعود لأفراد

قانونية النواب تواصل مناقشتها لقانون الانتخاب

تحذيرات هامة من الارصاد الجوية بشأن طقس الاربعاء

بني مصطفى تدعو الشركات والبنوك لوضع التنوع بين الجنسين بالمناصب العليا في صميم استراتيجياتها

برميل النفط يخسر أكثر من 40 دولاراً خلال أسبوع والخام الأمريكي دون 100 دولار

600 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع أميركا

سلطة وادي الأردن تعلن استعدادها للمنخفض الجوي

زيلينسكي: يجب أن نعترف أن كييف لن تنضم إلى الناتو

الثلاثاء، 15-03-2022 03:25 م

أكثر من 3 ملايين شخص فرّوا من أوكرانيا

360797_36_1647342165


الوكيل الإخباري - فرّ أكثر من ثلاثة ملايين شخص من أوكرانيا منذ الحرب الروسية الاوكرانية التي بدأت في شباط الماضي، وفق ما اعلنت عنه الأمم المتحدة على موقعها الالكتروني الذي يبث من نيويورك.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بول ديلون لصحافيين في جنيف "وصلنا إلى عتبة ثلاثة ملايين شخص من حيث حركة الناس خروجًا من أوكرانيا".

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن عدد اللاجئين من أوكرانيا وصل إلى 2,95 مليون شخص ، عَبَر نصفهم تقريبًا إلى بولندا والباقي الى دول مولدافيا والمجر وسلوفاكيا وغيرها.

وبحسب أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لجأ أكثر من 140 ألف شخص إلى روسيا وأكثر من 1,200 إلى بيلاروس.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
resized_e3cc5-cefef104623074ce42360473d1196e4a

العراق: إحباط مخطط لتنفيذ عملية "إرهابية" في رمضان

334681-1606700885

الأمة الكويتي يلغي لفظ خادم

18-4

زيلينسكي: يجب أن نعترف أن كييف لن تنضم إلى الناتو

57a2a3e191bb6

الإمارات تقرر تخفيض ساعات العمل للعاملين بالقطاع الخاص خلال شهر رمضان

61efa2bd4236045a737aba88

مصر.. الكشف عن موعد انتهاء موجة البرد الشديد في البلاد

العراق-مقتل-ضابط-وإصابة-عنصر-أمن-بهجوم-مسلح-في-كركوك-1623566239222_large

العراق.. مقتل شرطي عراقي إثر هجوم في كركوك

أخبار متعلقة
622ceac256ae5

الأمم المتحدة: أزمة اللجوء من أوكرانيا غير مسبوقة في أوروبا منذ الحرب العالمية

601535364236043084011241

موسكو تنفي أنباء طرد السفير الأمريكي لديها

1000x563_cmsv2_ccc66cf6-2d4f-503f-a84f-d6bce3310ef1-6509764

أكثر من 660 ألف لاجئ غادروا أوكرانيا منذ بدء الحرب

Russia-Ukraine-Donetsk

بعد 72 ساعة من الصراع .. أرقام تكشف حصيلة الخسائر الأوكرانية والروسية

Screenshot_23

السعودية: أمننا الغذائي لن يتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية

171004-10

أكثر من 50 ألف لاجئ و 100 ألف نازح أوكراني