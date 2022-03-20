الرئيس الأوكراني يمدد الاحكام العرفية للمرة الثانية في البلاد

الوكيل الاخباري - وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد على قانون بتمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا للمرة الثانية بسبب العملية العسكرية الروسية. اضافة اعلان





وقال بيان إن التمديد سوف يبدأ من الساعة 05:30 يوم 26 مارس الجاري ولمدة 30 يوما، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).



وكان البرلمان الأوكراني فد وافق في الخامس عشر من الشهر الجاري على مرسوم رئاسي يمدد الأحكام العرفية.



كانت المرة الأولى التي تم فيها إعلان الأحكام العرفية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، بعد العزو الروسي لأوكراني.



ومنذ 24 فبراير الماضي. تم قتل آلاف الأشخاص، وتشرد قرابة عشرة ملايين اوكراني داخليا وخارجيا، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

الإمارات اليوم