فشل عملية إطلاق "مقذوف مجهول" لكوريا الشمالية

الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت الأربعاء "مقذوفا غير محدد"، لكن بدا أن عملية الإطلاق فشلت بشكل فوري.

وعملية الإطلاق الفاشلة هي التجربة العسكرية العاشرة لبيونغ يانغ هذا العام، بعد سبع تجارب صاروخية وتجربتين وصفتهما كوريا الشمالية بأنهما ل"قمر استطلاع صناعي".

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وكشفت سيول وواشنطن الأسبوع الماضي أن هذه التجارب هي نظام جديد للصواريخ البالستية العابرة للقارات أو ما يسمى ب"الصاروخ الوحش" الذي لم يتم اختباره من قبل.



وكوريا الشمالية تخضع لعقوبات دولية شديدة بسبب برنامجها الصاروخي والنووي، لكن الولايات المتحدة اعتبرت هذه التجارب بمثابة "تصعيد خطير" ولن تمر بدون عقوبات.



وفشلت واشنطن وشركاؤها مطلع الأسبوع الماضي في إقرار نص في مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية بسبب معارضة روسيا والصين.



ورغم العقوبات الدولية الصارمة المفروضة عليها جراء تجاربها النووية واختبارها صواريخ بالستية عابرة للقارات، ترفض بيونغيانغ حتى الآن كل عروض الحوار منذ فشل قمة العام 2019 بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي حينذاك دونالد ترامب.

سكاي نيوز







