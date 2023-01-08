فوكس نيوز: الحرب في المكسيك تهدد الولايات المتحدة

الوكيل الاخباري- قال مقدم البرامج التلفزيونية، تاكر كارلسون، ومستشار البنتاغون السابق دوغلاس ماكغريغور لقناة "فوكس نيوز" إن الفوضى في المكسيك وعلى حدودها هي الصراع الوحيد الذي يهدد حياة الأمريكيين.

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وقال كارلسون: "في الواقع ، بدأت حرب جديدة في المكسيك ستؤثر حقا على الأمريكيين. قوات الدفاع المكسيكية والجيش يقاتلون "كارتل سينالوا" بسبب اعتقال ابن شورتي".



وقد أيد الكولونيل ماكغريغور هذا الرأي ، مضيفا أنه بدلا من حل المشكلة مع المكسيك، تعمل واشنطن على تأجيج الصراع في أوكرانيا.



وقال ماكغريغور: "من المفترض أنه بسبب حقيقة أن الكثير من الأموال تهدر في الصراع في أوكرانيا، فإنهم لا يرون فوائد مالية في العمليات العسكرية في المكسيك".



في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن أوفيديو غوزمان لوبيز، الملقب بـ "الفأر"، نجل جواكين غوزمان لويرا ، المعروف باسم "شورتي"، اعتقل في المكسيك. وأدى ذلك إلى تبادل لإطلاق النار واشتباكات عنيفة في الشوارع في كولياكان بولاية سينالوا.

روسيا اليوم