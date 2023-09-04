الإثنين 04-09-2023
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 04-09-2023 01:45 م

فيديو- لحظة هبوط مركبة دراغون التي تقل رائد الفضاء الاماراتي على الأرض

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الوكيل الإخباري- هبطت مركبة دراغون التي تقل طاقم مهمة "كرو-6" بمن فيهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، على الأرض.

وبعد تسخير نفسه لإنجاز أكثر من مائتي تجربة علمية لدراسة التغييرات التي تصيب الرواد في الفضاء، يعود النيادي إلى الأرض بنتائج علمية مهمة، وتجربة شخصية يمكن أن تكون نبراسا لعشاق اقتحام الفضاء الخارجي.

كما يذكر أن مهمة "كرو 6" أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، وأطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

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